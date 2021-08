Fußball

vor 19 Min.

Jetzt geht es für Landsberg zum Tabellenführer

Plus Die Landsberger Fußballer fahren mit breiter Brust zu Türkspor Augsburg. Wie TSV-Spielertrainer Muriz Salemovic die Chancen gegen den Tabellenführer bewertet.

Von Margit Messelhäuser

In der Tabelle der Bayernliga Süd nähern sich die Fußballer des TSV Landsberg der Region, die sie als Ziel angegeben haben: Nach zwei Siegen in Folge liegt das Team der Spielertrainer Salemovic/Hutterer auf Platz acht. Platz sechs oder besser soll es nach der langen Saison werden und dahin kann man sich orientieren, wenn es am Samstag wieder zu Punkten reicht. Allerdings wartet mit Türkspor Augsburg eine ganz harte Nuss auf die Landsberger.

