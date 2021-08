Kantersieg für den VfL Kaufering

Die Kauferinger Fußballer weisen Babenhausen deutlich in die Schranken. Trainer Benjamin Enthart hadert dennoch mit dem Schiedsrichter.

Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen den TSV Bobingen (LT berichtete), hatte Kauferings Trainer Benjamin Enthart eine deutliche Reaktion seines Teams im Auswärtsspiel in Babenhausen erwartet – und die Mannschaft lieferte.

Durch zwei Tore von Florian Bucher (17./21.) ging Kaufering früh in Führung. „Wir waren dieses Mal in der Chancenverwertung viel effektiver als in den Partien zuvor“, lobte der Trainer. Räume hätten sich vor allem auf der rechten Seite für Bucher ergeben, weil die Babenhausener sich auf die Verteidigung von Felix Mailänder auf der linken Seite konzentriert hätten.

Nach dem 2:0 bekam die Partie dann einen Knick, weil der Schiedsrichter aus Sicht von Enthart eine sehr enge Linie pfiff und auch einen Spieler der Gastgeber in der 32. Minute mit Gelb-Rot vom Platz schickte. „Es hat sich dann keiner mehr in die Zweikämpfe getraut.“ Kaufering nahm kurz vor der Halbzeit vorsichtshalber die mit Gelb vorbelasteten Kilian Pittrich und Florian Bucher vom Platz.

Eingewechselter Daniel Müller erzielt zwei Tore

Für Bucher kam Daniel Müller in die Partie, der zur Freude seines Trainers zum 3:0 und 5:0 traf (57./78.). „Ich habe insgesamt fünfmal gewechselt in der Partie und es ist, anders als bei unseren Gegnern, kein Leistungsabfall zu sehen. Damit bin ich hochzufrieden.“ Das zwischenzeitliche 4:0 für Kaufering hatte Alexander Schestak erzielt. In der zweiten Halbzeit ergaben sich für die Gäste aus dem Kreis Landsberg durch die Überzahl weitere Räume und Chancen und die Wärme – im Babenhausener Stadion ging kein Lüftchen – tat ihr Übriges, so der VfL-Trainer.

Auch wenn ihn die Heimspielniederlage gegen Bobingen schmerzt, spricht Enthart von einem aus seiner Sicht „gelungenen Saisonstart“ mit drei Siegen aus vier Spielen in der Bezirksliga Schwaben Süd.

