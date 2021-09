Kaufering siegt im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Schwaben

Plus Tabellenführer VfL Kaufering zeigt gegen Verfolger Oberstdorf eine tolle Moral. Zwei Mal muss die Heimelf einen Rückstand hinnehmen.

Nicht immer halten Spitzenspiele im Fußball, was man sich davon verspricht – bei der Partie Erster gegen Zweiten der Bezirksliga Schwaben war es der Fall. Der VfL Kaufering hat als Tabellenführer gegen Verfolger Oberstdorf eine tolle Moral bewiesen und am Ende verdient mit 3:2 gewonnen.