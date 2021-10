Fußball

15:37 Uhr

Kauferings Trainer ärgert sich nach einem Sieg

Nach dem Sieg in Neugablonz kommt bei Kauferings Trainer Ben Enthart nur wenig Freude auf.

Plus Der VfL Kaufering führt souverän die Fußball-Bezirksliga Schwaben an. In Neugablonz gibt es einen weiteren Dreier für das Team von Coach Ben Enthart. Doch der ist alles andere als zufrieden.

Von Margit Messelhäuser

Ganz so knapp, wie es das Ergebnis vermuten lassen könnte, war es nicht für die Kauferinger Bezirksliga-Fußballer. Über den 4:3-Sieg in Neugablonz kann sich VfL-Trainer Ben Enthart aber nicht wirklich freuen. Er spricht sogar von einer "Watschn" für sein Team.

