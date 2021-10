Fußball

vor 19 Min.

Kreisliga: Uttings Fußballer kämpfen sich erfolgreich zurück ins Spiel

Plus Penzings Kreisliga-Team muss bis zur letzten Minute zittern. Bei der FT Jahn Landsberg läuft es derzeit nicht rund.

Zurzeit läuft es nicht bei JahnLandsberg. Gegen Eichenau kassierten die Landsberger die dritte Niederlage in Folge. Schlecht gespielt habe man nicht, so FT-Trainer Norbert Wagner. Jedoch reisten die Jahnler aufgrund vieler Verletzter stark ersatzgeschwächt an und schafften es nicht, spielerisch mit Eichenau mitzuhalten. „Wir hätten heute wahrscheinlich drei Stunden spielen können und hätten noch kein Tor geschossen“, sagte Wagner nach der Partie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen