Landsberg: Neues Spielsystem im Kreis Zugspitze wird verschoben

Die Einführung eines neuen Spielsystems für die Fußballer im Kreis Zugspitze wird verschoben. Was die Gründe sind und wie der Planungsstand für die nächste Saison ist.

Nach dem coronabedingten Abbruch der Fußballsaison 2019/21 hat der Kreisspielausschuss Zugspitze beschlossen, das neue Spielsystem, das eigentlich zur neuen Saison starten sollte, um ein Jahr zu verschieben. Über die Gründe und aktuelle Überlegungen informiert Spielleiter Heinz Eckl.

„Wir haben in dieses Modell viel investiert Mit einer guten Vorbereitung und Durchführung müssen wir auch das eine Drittel der Vereine überzeugen, die dagegen waren. Das auf zwei Jahre angelegte Pilotprojekt soll nicht schwer angeschlagen starten, wegen Umständen, für die niemand etwas kann“, betont Eckl.

Das Grundprinzip sieht wie folgt aus: Zunächst werden die Gruppen in den Klassen verkleinert. Maximal acht Teams bilden eine Gruppe. Innerhalb der Gruppe wird im Herbst eine Runde mit Hin- und Rückspiel ausgetragen sowie eine Tabelle erstellt. Im Frühjahr werden die Gruppen neu zusammengestellt, dann gibt es eine Aufstiegs- und eine Abstiegsrunde, ebenfalls mit Hin- und Rückspiel. Am Ende steigen die Meister auf, die Tabellenzweiten gehen in die Relegation. Ebenso wird in der Abstiegsrunde verfahren – dann geht es für das Schlusslicht direkt eine Klasse tiefer und die Vorletzten haben noch in der Relegation die Chance, einen Abstieg zu verhindern.

Künftig soll es mehr Derbys im Kreis Zugspitze geben

Bei der Einteilung der Gruppen stünden drei Auswahlkriterien im Vordergrund: gemeinsame Heim- und Auswärtsspiele der Mannschaften, die Geografie, um viele Derbys zustande zu bringen und der Tabellenplatz in der Vorsaison. Damit wird verhindert, dass in der einen Gruppe alle Top-Teams der vorherigen Saison spielen, in den anderen dagegen vermeintlich schwächere.

„Wir haben für das neue System in der Kreisliga zu wenige Mannschaften. Da der TSV Otterfing (Landkreis Miesbach) und der VfL Denklingen aus dem Kreis Zugspitze in die Bezirksliga aufsteigen, aber keine Mannschaft im Gegenzug absteigt, haben wir nur noch 27 Teams. Durch den Saisonabbruch sei es nun auch nicht möglich, den offenen Platz ausspielen zu lassen. „Hätte heuer eine Relegation stattgefunden, hätten die Verlierer der Relegationsspiele danach noch einmal gegeneinander antreten und um den Verbleib in der Kreisliga kämpfen können, erläutert Eckl.

Zu wenig Mannschaften in den beiden Kreisligen

Eckl führt weiter aus, dass der offene Platz nicht gefüllt werden dürfe, indem beispielsweise alle Zweitplatzierten der Kreisklassen gleich behandelt und ihnen der Aufstieg ermöglicht werde. „Das dürfen wir aus rechtlichen Gründen wegen des Abbruchs nicht machen. Um die gemeinsamen Heimspiele bestmöglich zu garantieren, müsste mit einem 8er-Schlüsselsystem gespielt werden und das gehe in den beiden Kreisligen mit den 27 Mannschaften nicht, da sonst sechs Vereine von August bis November je viermal spielfrei hätten. „In der B- und der C-Klasse sind die Mannschaften da vielleicht froh, aber in der Kreisliga sicher nicht“, sagt der Spielleiter.

Wenig Anmeldungen für die C-Klasse bisher

Zusätzlich erschwert würden die Planungen, weil unklar sei, wie die Corona-Pandemie, auch mit Blick auf neue Mutationsvarianten, weiter verlaufe und ab wann flächendeckend, wie gewohnt, mit Kontakt wieder trainiert werden darf. Und es lägen aktuell sehr wenig Anmeldungen für die C-Klasse vor, informiert Heinz Eckl.“ Das ist auch für alle anderen Spielsysteme schlecht.“

Laut Spielleiter Heinz Eckl laufen im Verbandsspielausschuss gerade Arbeiten in einer Arbeitsgemeinschaft, um für ganz Bayern eine möglichst einheitliche Alternative anbieten zu können. „Das gestaltet sich aber nicht ganz so einfach von der Regionalliga bis zur C-Klasse. Unser Ziel ist es, sobald wie möglich zu starten, mit welchem System auch immer.“ (lt)

