Fußball: Maik Ende liefert ein tolles Beispiel für Fair-Play ab

Plus Der 19-jährige Torhüter Maik Ende vom FC Weil zeigt beim Spiel in Schondorf ein besonders sportliches Verhalten. Jetzt wird er dafür ausgezeichnet.

Von Margit Messelhäuser

Zum Jugendfußball-Turnier nach Mammendorf wäre Maik Ende sowieso gefahren. „Hallenfußball macht einfach Spaß“, sagt der Torhüter des FC Weil. Dort allerdings wartete eine Riesenüberraschung auf den 19-Jährigen: Er wurde vor Turnierbeginn von Kreisspielleiter Walter Huppmann mit dem Fairnesspreis des Deutschen Fußballverbands ausgezeichnet. Prämiert wurde damit eine Aktion von Maik Ende im B-Klassenspiel zwischen den zweiten Mannschaften des TSV Schondorf und FC Weil.

Es war der sechste Spieltag im Sommer dieses Jahres. „So ganz genau kann ich mich an die Situation gar nicht mehr erinnern“, sagt Maik Ende, der damals bei Weil im Tor gestanden war. Mit 3:1 waren die Schondorfer bereits in Führung, da „ist der Ball irgendwie an mir vorbeigeflogen und war schon eine ganze Umdrehung hinter der Linie, ehe ich ihn rausgehechtet habe“. Die Schondorfer Spieler hatten sich schon über den Treffer gefreut – der Schiedsrichter hatte noch Zweifel. „Ich bin dann zum Schiri hin und hab’ ihm gesagt, dass es ein Tor war“, erzählt Maik Ende.

„Es war eine tolle Überraschung“

Dass ihm diese Aktion später noch mal einen Preis einbringen würde, damit hatte er nicht gerechnet – „aber ich habe mich riesig darüber gefreut, und es war eine tolle Überraschung“, sagt er.

Für ihn sei es damals keine Frage gewesen, das Tor anzuzeigen. „Ein Mitspieler meinte damals zwar, ob das nötig gewesen sei“, erzählt er. Doch von anderen habe er viel Zustimmung bekommen. „Sicher, wenn es nur 2:1 für Schondorf gestanden wäre, hätte ich vielleicht ein bisschen länger überlegt“, räumt er ein. „Aber ich hätte es wahrscheinlich trotzdem zugegeben.“ Das hat einen einfachen Grund: „Ich glaube, wenn ich durch ein falsches Tor mit 1:0 gewinnen würde, könnte ich mich nicht richtig über den Sieg freuen.“

Dass der Fair-Play-Gedanke im Fußball derzeit – so hat es den Anschein – immer mehr in den Hintergrund rückt, stört ihn. „Wobei ich es in unserem Bereich noch nicht so schlimm finde. Wenn man aber hört, was da Nordrhein-Westfalen oder in Großstädten teilweise abgeht, das hat mit Fußball nichts mehr zu tun.“

Von Jugend an wird auf Fair-Play großen Wert gelegt

Schon in der Jugend sei es wichtig, den Kindern diesen Grundgedanken mit auf den Weg zu geben. „Bei uns wurde da sehr großer Wert darauf gelegt“, erzählt Maik Ende. In den Nachwuchsmannschaften seien die Trainer sofort eingeschritten, wenn es zu Auseinandersetzungen gekommen sei. „Ich war auch in der Mannschaft des DFB-Stützpunkts Issing. Da war der Fair-Play-Gedanke auch ganz wichtig. Denn der steht einfach für den Sport.“ Und das habe auch Auswirkungen auf das „nicht-sportliche“ Leben, ist Maik Ende überzeugt. „Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Parkplatz jemandem einen Spiegel wegfahren würde, würde ich warten und mich melden“, eine andere Art des Fair-Play eben.

Für ihn hat sich seine Aufrichtigkeit jedenfalls schon ausgezahlt: Neben einer Urkunde gab es auch einen Pokal. „Der bekommt natürlich einen Ehrenplatz“, sagt der 19-Jährige. Und zwar neben dem, den er 2013 bei einem Turnier in Schondorf gewonnen hat. „Da wurde ich als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet“, erzählt er.

Zum Geburtstag gab es die ersten Torwarthandschuhe

Ins Tor wechselte Maik Ende schon relativ früh. „In der E-Jugend hatten wir mal keinen Torwart, da bin ich rein.“ Und weil es ihm Spaß gemacht hatte, reagierten seine Eltern: „Ich hatte kurz danach Geburtstag, da haben sie mir meine ersten Torwarthandschuhe und ein kleines Klapptor für den Garten geschenkt“, erinnert er sich – danach spielte er nur mehr im Tor.

Zuletzt allerdings selten. „Ich hatte nicht mehr genug Zeit und habe eigentlich mit dem Fußball aufgehört.“ Das soll sich zur Rückrunde aber wieder ändern: „Da möchte ich bei den Herren des FC Weil wieder angreifen“, verrät er – entweder in der ersten oder zweiten Mannschaft. Also auch vielleicht beim Rückspiel der Schondorfer in Weil Mitte April.

Das Hinspiel damals endete übrigens mit 5:1 für Schondorf. Man hätte also auch noch was „gutzumachen“ – aber nur mit regulären Toren.