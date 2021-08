Nicht nur in Issing freut man sich für Bayern-Trainer Nagelsmann

Plus Fußball: Julian Nagelsmann aus Issing gewinnt mit dem FC Bayern München den Supercup. So sind die Reaktionen im Landkreis Landsberg.

Beim Bundesliga-Auftakt musste sich Julian Nagelsmann, neuer Trainer beim Rekordmeister Bayern München, gegen Mönchengladbach noch mit einem Unentschieden zufriedengeben. Jetzt hat der gebürtige Landsberger mit dem FCB gegen Dortmund den Supercup gewonnen. Dass es für den 34-Jährigen nicht bei diesem Titel bleibt, hofft und glaubt man im Landkreis Landsberg.