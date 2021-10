Fußball

vor 34 Min.

Penzing stellt dem Tabellenführer der Kreisliga ein Bein

Plus Der TSV Utting setzt seine Siegesserie fort. Die Fußballer von Jahn müssen erneut eine Niederlage einstecken.

Die vierte Niederlage in Folge muss die FT Jahn Landsberg in der Fußball-Kreisliga Zugspitze hinnehmen. Für Utting geht es dagegen weiter aufwärts, auch in Eichenau nimmt die Bootz-Elf alle drei Zähler mit. Auch Penzing verbucht drei Punkte: Der FCP schlägt Tabellenführer Peiting.

