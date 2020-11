vor 33 Min.

Fußball-Profi Sydney Lohmann aus Pürgen bleibt beim FC Bayern

Plus Fußballerin Sydney Lohmann aus Pürgen verlängert vorzeitig ihren Vertrag beim FCB. Die Nationalspielerin hat gute Gründe dafür.

Von Thomas Ernstberger

In der Fußball-Bundesliga der Frauen steigt am Sonntag (14 Uhr) das Topspiel: Tabellenführer FC Bayern München, der bislang alle acht Saisonspiele ohne Gegentor gewonnen hat, empfängt den ebenfalls noch ungeschlagenen Verfolger VfL Wolfsburg. Mittendrin die Spielerin, die ihr Trainer Jens Scheuer als „internationales Toptalent“ bezeichnet: Sydney Lohmann.

Die in Pürgen aufgewachsene Sydney Lohmann hat sich bei den Bayern zur unumstrittenen Stammspielerin entwickelt, führt mit sechs Toren in sieben Spielen (zuletzt, beim 3:0 in Meppen, musste sie wegen muskulärer Probleme passen) die interne Torschützenliste an und ist als Mittelfeldspielerin zweitbeste Torjägerin in der Bundesliga.

Trainer bescheinigt Sydney Lohmann eine enorme Entwicklung

„Ihre Entwicklung gerade im letzten halben Jahr war enorm“, sagt Scheuer. „Neben ihrer Präsenz, Zweikampfstärke und Dynamik hat sie zuletzt auch ihre Torgefahr enorm gesteigert. Sie gibt alles und will immer und unbedingt gewinnen. Das überträgt sie auch auf ihre Mannschaft.“

Logische Folge: Die Bayern haben sich jetzt die Dienste der 20-jährigen Nationalspielerin (vier Einsätze, ein Tor) langfristig gesichert. Lohmann hat ihren bis 2022 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. „Das ist ein Signal an den Verein und meine Mannschaft, dass ich an unseren Weg glaube und beim FC Bayern die Perspektive sehe, Titel zu gewinnen“, sagt „Syd“, die mit vier Jahren beim SV Lengenfeld mit dem Fußballspielen begann.

Die Karriere startete beim SV Lengenfeld

16 Jahre später steht sie vor einer ganz großen Karriere: „Sie hat noch enormes Potenzial und wird beim FC Bayern zu einer Führungsspielerin reifen“, ist sich die sportliche Leiterin Bianca Rech sicher. Und sie sagt: „Sydney ist ein sehr wichtiger Baustein für die nächsten Jahre.“

Bislang bestritt die zweifache U17-Europameisterin (2016/2017) in der Bundesliga, Champions League und im DFB-Pokal 57 Spiele für die erste Mannschaft der „Roten“. Im 58. kann Lohmann die Weichen in Richtung ihres ersten deutschen Meistertitels stellen . . .

