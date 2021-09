TSV Landsberg: Aus Edeka-Tribüne wird 3C-Tribüne

Der Hauptsponsor des Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg baut sein Engagement weiter aus. Am Samstag wird die neu gestaltete Tribüne vorgestellt.

Die 3C-Carbon Group AG aus Landsberg baut ihr Sponsoring bei den Landsberger Sportvereinen weiter aus. Im 3C-Sportpark des TSV Landsberg übernahm das Hochtechnologie-Unternehmen jetzt auch die komplette Werbefläche auf der Außen- und der Innenseite der Haupttribüne. Damit ging eine erneute deutliche Anhebung des Jahresbudgets einher, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Seit dem Einstieg als Hauptsponsor beim TSV Landsberg hat die 3C-Carbon Group AG den Umfang der Unterstützung immer wieder erweitert, sei es durch Prämien, den exklusiven Pylon im Eingangsbereich oder die repräsentative Anzeigentafel. Nach mehreren vertrauensvollen Vorgesprächen zwischen Verein und Unternehmen nützte dieses jetzt die Gelegenheit, die rund zweimal 400 Quadratmeter große Werbefläche zu übernehmen und im 3C-Look komplett neu zu designen und umzugestalten. Die aufwendigen Arbeiten sind bereits abgeschlossen. Auch dieses Engagement ist in Abstimmung mit dem Verein wieder auf mehrere Jahre ausgelegt.

Die Planungen des Sponsors sind langfristig

„Wir gehen konsequent den Weg weiter, unser Engagement nicht nur langfristig zu sehen, sondern auch sukzessive zu erweitern“, so 3C-Chef Karsten Jerschke. „Die meiner Meinung nach sehr gelungene Umgestaltung der Tribüne ist für uns eine gute Möglichkeit, uns als Unternehmen zu präsentieren und gleichzeitig den Verein in noch höherem Maße zu unterstützen.“ TSV-Vertriebsvorstand Dieter Drössler sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir der 3C-Carbon Group die Möglichkeit bieten konnten, ihre Präsenz so beeindruckend zu erweitern. Gleichzeitig erhält uns das verstärkte Engagement unseres inzwischen langjährigen Partners die Möglichkeit, unsere gesamte Vereinsanlage in einem repräsentativen und wertigen Zustand zu erhalten.“

Drössler übergab bei diesem Anlass die Urkunde für 3C-Chef Karsten Jerschke, der jetzt für seine langjährigen Verdienste als Hauptsponsor offiziell zum Ehrenmitglied beim TSV Landsberg ernannt wurde.

Im Jahr 2011 war die Tribüne als „Edeka-Tribüne“ eingeweiht worden. Damals war Edeka Sponsor beim TSV Landsberg gewesen. Ursprünglich, so der TSV-Vorsitzende Hanns Haedenkamp damals bei der Einweihung, sei die Tribüne gar nicht vorgesehen gewesen. (lt)

