Fußball

vor 55 Min.

TSV Landsberg gewinnt beim Spitzenreiter

Plus Landsberg entscheidet die Partie gegen Türkspor Augsburg früh zu seinen Gunsten. Die Lechstädter beklagen nach der Partie mehrere verletzte Spieler.

Von Christian Mühlhause

Vor nicht einmal zwei Wochen herrschte bei den Fußballern des TSV Landsberg noch viel Frust: Keines der erstes fünf Saisonspiele in der Bayernliga konnte gewonnen werden. Nach einer perfekten englischen Woche – inklusive eines Sieges im Auswärtsspiel bei Tabellenführer Türkspor Augsburg am Samstag – sieht die Gefühlslage ganz anders aus. Die Partie bei den Schwaben war früh entschieden, allerdings gibt es Verletzungssorgen vor dem Pokalspiel gegen Rain, das am Dienstag ansteht.

