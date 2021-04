Fußball: TSV Landsberg holt den Topscorer der Bayernliga

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg bastelt schon fleißig am Kader für die neue Saison. Aus Pipinsried kommt ein Spieler, der in der laufenden Saison für Furore sorgt.

Auch wenn sich auf dem Platz wegen der Corona-Krise aktuell nichts tut: Hinter den Kulissen wird beim Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg schon fleißig am Kader für die neue Saison gebastelt. Jetzt kann der neue Sportliche Leiter beim TSV, Jürgen Meissner, einen Transfercoup bekannt geben.

Es war „viel Arbeit“, so Meissner, die sowohl er, als auch Co-Trainer Muriz Salemovic, verrichten mussten, aber sie hat sich gelohnt: Mit Steffen Krautschneider hat der TSV Landsberg den Topscorer der laufenden Bayernliga-Süd-Runde für die neue Saison verpflichten können. In der Torjägerliste des Bayerischen Fußballverbands wird Krautschneider mit 20 Toren aus 24 Spielen auf Platz zwei geführt – nur der Pipinsrieder Pablo Pigl hat einen Treffer mehr erzielt. Allerdings kann Krautschneider zudem noch 19 Torvorlagen verbuchen und ist damit in der Scorerwertung klar an der Spitze.

Krautschneider spielte für Schweinfurt in der Regionalliga

Zu Beginn der Saison 19/20 war der gebürtige Franke vom Regionalligisten Schweinfurt nach Pipinsried gewechselt. Beim Rivalen des TSV Landsberg erlebte der 29-jährige Polizist eine sensationelle Saison – bis zur Corona-Pause. Für den Wechsel Krautschneiders von Schweinfurt nach Pipinsried war der heutige Landsberger Sportliche Leiter Jürgen Meissner mitverantwortlich gewesen – jetzt folgt Krautschneider, der in Fürstenfeldbruck wohnt, Meissner nach Landsberg an den Lech. „Wir hatten schon immer einen guten Kontakt“, sagt Meissner gegenüber dem Landsberger Tagblatt. Und in den vergangenen Wochen sei viel telefoniert worden – mit Erfolg, was Meissner sehr freut.

Wie sieht es mit der laufenden Saison aus?

Aktuell bastele man weiter am Kader für die Saison 2021/22, dass die laufende Runde noch abgeschlossen werden kann, ist für Meissner eher unwahrscheinlich. „Ich war zunächst auch dafür, dass man die Saison zu Ende spielt, inzwischen sehe ich es anders“, so Meissner. Nach nur drei Wochen Training wieder die Punktspiele zu starten, bedeute eine viel zu große Verletzungsgefahr.

Zwar hatten die Landsberger, als es die Corona-Inzidenz zugelassen hatte, einige Trainingseinheiten absolvieren können, allerdings ohne Körperkontakt. „Das war laufen mit Ball zuschieben“, sagt Meissner und Laufen habe mit Fußballspielen wenig gemein. „Auch wenn mir der Fußball enorm wichtig ist, ist die Gesundheit einfach noch wichtiger“, sagt der Sportliche Leiter des TSV Landsberg.

Gespräche mit Spielern stehen noch aus

Derzeit stehen noch Gespräche mit den Spielern aus, gleichzeitig dürfe man auch weitere Neuzugänge erwarten, so Jürgen Meissner. „Ich hoffe, und gehe davon aus, dass noch weitere Neuzugänge kommen.“ Was Abgänge betreffe, so stehe noch nichts fest, außer dem bereits bekannten Abgang von Moriz Nebel, der berufsbedingt in die Schweiz gezogen ist (LT berichtete.).

Aktuell stehen die Landsberger auf dem Relegationsplatz 15 in der Bayernliga-Süd. Im Falle eines Saisonabbruchs würde die Quotientenregelung greifen. „Dann haben wir den Klassenerhalt sicher“, so Jürgen Meissner.

