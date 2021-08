TSV Landsberg muss am Dienstag im Toto-Pokal ran

Plus Die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg wollen ins Achtelfinale des Toto-Pokals. Dazu muss ein Sieg gegen den Regionalligisten TSV Rain her.

Das ist der Preis für den Erfolg: Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg hat auch diesmal eine englische Woche. Bereits am heutigen Dienstag steht das nächste Pokalspiel für die Mannschaft von Muriz Salemovic und Mike Hutterer an. Bereits ab 17.45 Uhr ist der Regionalligist TSV Rain im 3C-Sportpark zu Gast. Ausgerechnet vor diesem Spiel konnten die Gäste ihr erstes Erfolgserlebnis feiern.