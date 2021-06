TSV Landsberg startet mit einem Sieg in die Vorbereitung

Gegen den Regionalligisten FC AugsburgII erzielt Kevin Gutia das entscheidende Tor für die Landsberger Fußballer. Etwas fällt beim TSV jetzt schon auf.

Wie gut, dass die Zuschauerregelung auf den Fußballplätzen inzwischen etwas gelockert wurden: Das, was der TSV Landsberg in seinem ersten Testspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Augsburg zeigte, macht nämlich Lust auf mehr. Der Bayernligist zeigte vor dem höherklassigen Gast keinen Respekt und setzte sich verdient mit 1:0 durch. Dabei überzeugten auch die Neuzugänge.

Gerade mal eine gute Woche hatte das neue Spielertrainer-Duo mit Muriz Salemovic und Mike Hutterer Zeit, um eine Mannschaft zu formen. Doch das ist schon verhältnismäßig gut gelungen. Natürlich kann noch nicht alles nach Wunsch klappen, aber die Landsberger zeigten teilweise schöne Spielzüge und waren den Gästen mehr als ebenbürtig.

Landsberg startet gut in die Partie

So gaben zu Beginn die Hausherren den Ton an. Auch wenn der TSV mehr vom Spiel hatte, so fehlten zunächst aber die wirklich guten Chancen. Und hinten stand die Abwehr, organisiert von David Anzenhofer und Branko Nikolic, sehr sicher. Überhaupt fiel auf, dass auf dem Platz viel miteinander gesprochen wurde: Anzenhofer, aber auch die beiden Spielertrainer gaben lautstark Anweisungen.

Nach etwa 20 Minuten kamen auch die Augsburger besser ins Spiel, ohne allerdings gefährlich zu werden. Landsbergs Neuzugang im Tor, Daniel Witetschek, hatte insgesamt einen relativ ruhigen Abend.

Gute Chancen auf beiden Seiten

Nach der Pause gab es auf beiden Seiten bessere Chance, und in der 54. Minute war es Kevin Gutia, der die Hausherren nicht unverdient in Führung brachte. In der Schlussphase drückte Augsburg zwar auf den Ausgleich, doch trotz der inzwischen vorgenommenen Auswechslungen blieben die Landsberger stabil. Auf jeden Fall eine Partie, die Lust auf mehr macht.

Lesen Sie dazu auch

Am Samstag steht das nächste Testspiel an, dann ab 11.30 Uhr in Heimstetten. Am Dienstag, 18.30 Uhr, treten die Landsberger in Rott an, am 3. Juli (11.30 Uhr) ist Kempten zu Gast, am 9. Juli (18.30 Uhr) Pipinsried und das letzte Testspiel findet am Samstag, 10. Juli, in Oberweikertshofen statt. Das erste Pflichtspiel ist der Toto-Pokal am 17. Juli beim FC Sonthofen, ehe mit dem Heimspiel gegen Jahn RegensburgII am 24. Juli die Bayernliga startet.

TSV: Witetschek, Nikolic, Hoffmann, Anzenhofer, Lutz, Hutterer, Kollmann, Krautschneider, Gutia, Fülla, Salemovic; eingewechselt: Detmar, Holdenrieder, Gmell, Jörg, Bevanda, Doqaj.