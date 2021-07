Fußball

06:41 Uhr

TSV Landsberg startet mit viel Selbstvertrauen in die Bayernliga

Die neu formierte Bayernligamannschaft des TSV Landsberg hat in der Vorbereitung überzeugt. Jetzt wird es ernst: Am Samstag steht das erste Ligaspiel an, zu Gast ist im 3C-Sportpark die zweite Mannschaft von Jahn Regensburg.

Von Margit Messelhäuser

Es ist so weit: Ab Samstag wird sich zeigen, was die Testspielergebnisse des TSV Landsberg wert sind. Ab 14 Uhr steht im 3C-Sportpark das erste Bayernligaspiel gegen die zweite Mannschaft von Jahn Regensburg auf dem Programm. Was die Zuschauerinnen und Zuschauer beachten müssen.

