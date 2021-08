Fußball

vor 17 Min.

Topteams treffen in Landsberg aufeinander

Plus Die Reserve von Jahn Landsberg überrascht bislang. Jetzt kommt mit Finning ein echter Prüfstein. Auch Weil empfängt einen starken Gegner. Saisonstart für mehrere Teams.

Von Karlheinz Fünfer

Zum Abschluss der englischen Woche im Zugspitzbereich gibt es noch zwei echte Schlagerpaarungen. In der Kreisklasse 4 muss Weil die Führung gegen den Rangdritten Schwabbruck/Schwabsoien verteidigen. Und in der A7 erwartet das Überraschungsteam Jahn Landsberg II als Spitzenreiter den Zweiten Finning. Während die Zugspitzteams mehrheitlich bereits in die vierte Runde gehen, wird in den Spielgruppen Augsburg Süd an diesem Wochenende die Saison 2021/2022 erst eröffnet.

