Toto-Pokal: Denklingen gewinnt das Derby gegen Penzing

Nur mehr eine Fußball-Mannschaft aus dem Kreis Landsberg ist beim Toto-Pokal noch im Rennen. Dießen scheidet nach dem Sensationssieg aus.

Der VfL Denklingen gewinnt in der dritten Runde des Toto-Pokals das Landkreisderby gegen Penzing. Ausgeschieden ist auch der MTV Dießen.

Nach zehn Minuten erzielte Jonas Mirlach im Derby die Führung für den Bezirksliga-Aufsteiger VfL Denklingen, doch Penzing hielt dagegen und kam durch Ludwig Kirchbichler zum Ausgleich (23.). Die Freude darüber währte aber nicht lange, nur zwei Minuten später legte Denklingen erneut vor, Torschütze war Johannes Greif. Es blieb spannend, erst in der Schlussphase gelangen Armin Sporer (83.) und Benjamin Maass (85.) die Treffer zum 4:1-Endstand.

Dießen wirft in der zweiten Runde Raisting aus dem Rennen

Der MTV Dießen konnte in der vergangenen Runde noch den Sensationssieg gegen Raisting feiern – gegen den Kreisligisten Polling musste man sich dann geschlagen geben. Zwar ging Dießen durch Daniel Seidel in Führung (26.), aber nach der Pause gelang Polling in der 55. Minute der Ausgleich. Zehn Minuten vor Schluss legte Polling auf 2:1 vor und Dießen lief die Zeit davon – der Ausgleich gelang nicht mehr und mit der knappen Niederlage ist man ausgeschieden. (lt)

