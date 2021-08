Unterdießen ist derzeit nicht zu stoppen

Plus Unterdießen ist ungeschlagener Tabellenführer in der Kreisklasse. Weil verliert das Topspiel und Issing nimmt einen glücklichen Punkt gegen Prittrichting mit.

In der Kreisklasse spielt der SV Unterdießen derzeit souverän auf und steht deswegen auch unangefochten an der Tabellenspitze. Im Schlager des Spieltags hatte Weil das Nachsehen und rutscht deswegen ab.