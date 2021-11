Utting bleibt dem Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga auf den Fersen

Plus Die Ammersee-Fußballer gewinnen das Derby gegen Penzing. Jahn Landsberg holt noch einen Punkt und klärt die Trainerfrage.

Im Vorfeld hätten die Jahnler sicher ein Remis gegen den Tabellenzweiten der Fußball-Kreisliga, den VSST Günzlhofen, unterschrieben. Doch nach dem Abpfiff trauert man eher zwei verlorenen Punkten nach. Der TSV Utting bleibt als Aufsteiger dem Spitzenreiter Peiting auf den Fersen. Punktgleich mit dem Tabellenzweiten Günzlhofen (32) hat der TSV Utting nur drei Zähler weniger.