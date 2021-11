VfL Denklingen sagt Derby wegen Corona-Fall kurzfristig ab

Plus Bei Denklingen gibt es einen positiven Corona-Fall. Warum gleich die ganze Mannschaft nicht antritt, erklärt der Trainer. Es gibt bereits einen Nachholtermin.

Eigentlich hätte am letzten Spieltag vor der Winterpause noch das Derby zwischen dem SV Raisting und dem VfL Denklingen stattfinden sollen. Doch die Partie am Samstag wurde wegen eines Corona-Falls bei den Denklingern nicht angepfiffen.