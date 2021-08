Fußball

20:02 Uhr

VfL Kaufering mit einem Achtungserfolg

Der VfL Kaufering ist mit Neuzugang Sebastian Bonfert stark in die neue Saison gestartet.

Plus Eine sehr gute Leistung zeigen die Fußballer von Bezirksligist Kaufering gegen Erkheim. Der Trainer lobt vor einen Mannschaftsteil besonders.

Von Christian Mühlhause

Vor einer schweren Auswärtsaufgabe stand der VfL Kaufering in der Bezirksliga Schwaben. Das Team musste im Unterallgäu bei Erkheim antreten. Die Mannschaft hat in den vergangenen Jahren immer oben in der Liga mitgespielt und ist eine eingeschworene Truppe. Kauferings Trainer Benjamin Enhart hatte deswegen die Devise ausgegeben, etwas Zählbares mitzunehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

