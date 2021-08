Fußball

14.08.2021

VfL Kaufering verliert Topspiel in der Bezirksliga

Kaufering stemmte sich in der Bezirksliga Schwaben gegen die Niederlage. Am Ende waren die Bobinger aber oft einen Schritt schneller.

Plus Die Fußballer des VfL Kaufering verlieren ihr Heimspiel in der Bezirksliga Schwaben. Was Gegner Bobingen besser macht.

Von Christian Mühlhause

Im Spitzenspiel der Bezirksliga Schwaben empfing der Zweitplatzierte, die Kicker aus Kaufering, den Spitzenreiter Bobingen. Am Ende waren es Sicht von Kauferings Trainer Benjamin Enthart Kleinigkeiten, vor allem in der ersten Halbzeit, die dafür sorgten, dass die Mannschaft aus dem Landkreis Augsburg am Ende jubelte.

