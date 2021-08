Fußball

07:07 Uhr

Wartet auf den VfL Kaufering eine einfache Aufgabe?

Plus Der VfL Kaufering ist am Mittwoch beim Bezirksliga-Schlusslicht Haunstetten zu Gast. Alle Statistiken sprechen für die Mannschaft von Trainer Ben Enthart.

Der VfL Kaufering hat mit dem Spielplan in dieser Saison zumindest ein bisschen Glück, denn eine „echte“ englische Woche müssen Trainer Ben Enthart und sein Team diesmal nicht absolvieren: Am heutigen Mittwoch, ab 18.15 Uhr, geht es zwar nach Haunstetten, doch am kommenden Wochenende sind die Kauferinger in der Bezirksliga Schwaben spielfrei.

