Welches Fußball-Team aus dem Kreis Landsberg wird Halbzeitmeister?

Plus Mehrere Fußball-Mannschaften aus dem Landkreis Landsberg haben die Chance auf diesen Titel. An diesem Spieltag können bereits die ersten Entscheidungen fallen.

Von Karlheinz Fünfer

Zwei Runden sind in den Fußball-Zugspitzgruppen noch bis zum Abschluss der Vorrunde auszutragen. Das beschert diesmal zwei vorgezogene „Endspiele“ um die Halbzeitmeisterschaft. In der A7 empfängt Spitzenreiter Hofstetten den Rangzweiten TSV Landsberg II, in der A5 will der Zweite Dießen den Tabellenführer Haunshofen vom Thron stoßen. Die beste Chance, bei Halbzeit vorne zu liegen, besitzt unter den Landkreisteams Rott in der A8. Es reicht bereits diesmal ein Erfolg bei Bernbeuren II. Auch Unterdießen kann in der Kreisklasse 4 in den nächsten zwei Runden aus eigener Kraft den knappen Vorsprung in die Halbzeit bringen.

