Wieder ein Wechsel im Tor des Bayernligisten TSV Landsberg

Kaum schien das Torwartproblem des Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg gelöst, tritt es erneut auf: Frank Schmitt, erfahrener Keeper der zweiten Mannschaft, steht nämlich am Samstag gegen Schwaben Augsburg nicht zur Verfügung. „Aber wir haben Glück“, freut sich TSV-Spielertrainer Muriz Salemovic. Und so stehen die Vorzeichen für das Heimspiel ab 14 Uhr doch wieder gut.