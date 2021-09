Fußball

Zweite Niederlage in Folge für den TSV Landsberg

Plus Beim Bayernliga-Spitzenreiter Hankofen/Hailing legen die Landsberger einen bitteren Fehlstart hin. So analysiert Spielertrainer Mike Hutterer die Partie.

Von Margit Messelhäuser

Zum ersten Mal in dieser Bayernligasaison kassieren die Landsberger Fußballer zwei Niederlagen in Folge. War das 1:2 gegen Dachau noch der Unterzahl geschuldet, so brachte man sich diesmal selbst durch einen unglücklichen Start in eine schwierige Ausgangssituation. Trotz des 1:3 ist Spielertrainer Mike Hutterer aber nicht extrem enttäuscht – er weiß, woran es gelegen hat.

