vor 18 Min.

Fußballspiel der Woche: Der neue Rasen hilft Walleshausen nicht

Walleshausen muss sich dem Tabellenführer Prittriching deutlich geschlagen geben. Für den FVW-Trainer ist das aber kein Grund zur Sorge.

Von Bernhard Munz

Die Premiere auf dem neuen Hauptplatz brachte Walleshausen kein Glück: Im Derby in der A-Klasse 1 siegte der SV Prittriching deutlich und verdient mit 4:0. Walleshausen bleibt damit noch punktlos in der jungen Saison. Prittriching konnte dagegen seine Tabellenführung verteidigen.

Ein Spiel auf sehr gutem Niveau

In einem A-Klasse-Spiel auf sehr gutem Niveau zeigten die Gäste schnell, wer hier als Sieger vom Platz gehen würde. Mit Pressing und teilweise sehr schönen Kombinationen brachte man den FVW immer wieder in Not und erarbeitete sich dadurch Chancen. Nachdem die Prittrichinger Matthäus Aumiller, Tobias Lichtenstern und Benedikt Scherer (4./6./8.) in aussichtsreicher Position den Ball im Walleshauser Gehäuse noch nicht hatten unterbringen können, war es in der 16. Minute dann soweit. Nach einem Pass in die Schnittstelle der Abwehr konnte der Walleshauser Torwart Maxi Leichinger gerade noch retten. Doch gegen den Nachschuss von Torjäger Tobias Lichtenstern war er chancenlos, und es stand 1:0. Danach war der Tabellenführer weiter spielbestimmend, ging aber mit seinen Chancen ziemlich fahrlässig um.

Dem Gastgeber gelingt fast der Ausgleich

So wäre Walleshausen aus dem Nichts fast der Ausgleich gelungen. Doch Marek Lis scheiterte freistehend an dem sehr sicheren SVP-Keeper Benjamin Stangl (34.). Unter der Leitung des sehr guten Schiedsrichters Michael Elster (Moorenweis) wurden dann in einem ausgesprochen fairen Spiel mit dem 1:0 für Prittriching die Seiten gewechselt.

Die Entscheidung in diesem Spiel fiel innerhalb von sieben Minuten kurz nach der Pause. Erst verwandelte Benedikt Scherer mit dem Kopf einen Freistoß von Fabian Hammer zum 2:0 (50.). Kurz danach gab es zwei berechtigte Elfmeter für die Gäste. Bei der ersten Aktion kam der FVW-Keeper einen Schritt zu spät gegen Matthias Proschinger. Und beim zweiten Foul wurde Prittrichings Kilian Greisl zu Fall gebracht.

Zwei Mal vom Elfmeterpunkt

Die Strafstöße wurden anschließend durch Dominik Metz und Tobias Lichtenstern, mit seinem siebten Saisontreffer, souverän zum 4:0 verwandelt (52./57.). Danach schalteten die Gäste einen Gang zurück und Walleshausen kämpfte um den Ehrentreffer. Doch SVP-Torwart Benjamin Stangl hatte etwas dagegen. Er parierte klasse gegen Lis Marek und zweimal bei guten Gelegenheiten von Piotr Majcher (82./83./86.). So blieb es beim letztlich verdienten 4:0-Sieg für die Gäste aus Prittriching

FVW: Leichinger, Lindauer, Böckle, Staffler, M. Lichtenstern, Mastaller, Geiger, Petersen, Majcher, Lis, Ludwig

SVP: Stangl, Metz, Mo. Aumiller, V. Heigl, Proschinger, Ma. Aumiller, Scherer, Greisl, T. Lichtenstern, Schunn, Hammer

