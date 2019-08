vor 36 Min.

Fußballspiel der Woche: Utting holt sich die drei Punkte

Im Ammersee-Derby zeigt der Gast dem Aufsteiger TSV Schondorf seine Grenzen auf. Ein bisschen Glück war aber auch dabei.

Von Bernhard Munz

TSV Utting heißt der verdiente Sieger im Ammersee-Derby der Kreisklasse 4. Mit 2:0 entführten die Gäste die drei Punkte aus Schondorf. Entscheidend war, dass man die gefährliche Offensive der Schondorfer in Schach halten konnte und die eigenen sehr guten Angriffe auch nutzte.

Utting steht hoch in der Abwehr

Trotz der Temperaturen ging Utting gleich hohes Tempo, aggressiv, aber fair und stand sehr hoch in der Abwehr. Damit kam die Heimelf überhaupt nicht zurecht und machte auch zu viele Fehler. Nicht überraschend deshalb das 1:0 für die Gäste bereits in der 9. Minute. Uttings Stürmer Manuel Eichberg setzte sich über rechts klasse durch und sein Zuspiel verwandelte Robert Kurzweil. Kurz danach die Chance zum Ausgleich für Schondorf, doch der Volleyschuss von Lukas Schmalz wurde abgefälscht und ging ins Aus. Danach war von der Heimelf nichts mehr zu sehen und Utting hätte die Führung eigentlich ausbauen müssen. Doch Manuel Eichberg, Jonathan Krukow und Robert Kurzweil brachten bei Großchancen den Ball nicht im Schondorfer Kasten unter (23./26./34.).

Der Elfmeterpfiff bleibt aus

Gleich nach Wiederanpfiff des insgesamt sehr gut leitenden Schiedsrichters Andreas May aus Fürstenfeldbruck gab es eine Schrecksekunde für Utting. Nach einem fatalen Abspielfehler von Keeper Ruben Streicher hatte Schondorfs Stürmer Luca Sigl den Ausgleich auf dem Fuß. Aber dessen Heber landete knapp über dem Uttinger Gehäuse. Danach versuchte Schondorf alles, um zum Ausgleich zu kommen. Doch Utting stand in der Abwehr hervorragend und setzte mit Kontern immer wieder Nadelstiche. Etwas Glück hatten die Gäste in der 60. Minute. Bei einer Attacke gegen den eingewechselten Simeon Steiner hätte man durchaus auf den Elfmeterpunkt zeigen können, doch der Pfiff blieb aus. Die Entscheidung fiel in der 73. Minute. Nach einer Ecke kam Uttings Jannik Kaltenbach relativ ungestört zum Kopfball und sorgte für das 2:0.

Utting verwaltete danach gekonnt die Führung, blieb aber immer gefährlich mit Kontern. Nur Luca Sigl scheiterte in der Nachspielzeit noch mit einem Kopfball an der Unterkante der Latte. So blieb es beim verdienten 2:0-Sieg für die Gäste aus Utting.

Schondorf: Mähl, Hartmann, Bocskor, Seibold, J. Schmalz, Sigl, Frank, Fürsicht, L. Schmalz, Remann, Kluge

Utting: Streicher, Bauer, V. Bootz, Kaltenbach, Krukow, Klingl, Kurzweil, F. Bootz, Wischnewski, Steinhart, Eichberg

