vor 36 Min.

Futsal: Denklingen gewinnt Vorrundenturnier souverän

Plus Der VfL Denklingen beweist beim Turnier in Peiting Nervenstärke. Vier Teams aus dem Landkreis haben sich für Endrunde qualifiziert.

Von Uschi Schuster

Landkreis Seiner Favoritenrolle wurde der VfL Denklingen im Vorrundenturnier der Hallenmeisterschaft der Spielgruppe West gerecht. Der Tabellenführer der Kreisliga 2, der im vergangenen Jahr in der Halle noch pausiert hatte, blieb in Peiting in fünf Partien als einziges Team ohne Punktverlust und bewies Nervenstärke.

Die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge sicherte sich in souveräner Manier den ersten Platz und die Qualifikation für die Endrunde, die an gleicher Stelle am 28. Dezember ausgespielt wird. „Unser Ziel war es, Spaß zu haben und weiterzukommen“, erklärte Ansorge. Wobei sein Team, das in starker Besetzung antrat, sich ordentlich anstrengen musste, um die weiße Weste zu verteidigen. „Alle Gegner standen defensiv sehr gut, da war es schon schwierig“, bilanzierte Ansorge nach einigen knappen Siegen. Der VfL lässt seine spielerische Klasse aufblitzen Der VfL, allen voran Simon Ried, Lukas Greif und Michael Stahl, ließen aber immer wieder ihre spielerische Klasse aufblitzen. Dadurch gelangen den Denklingern in den knappen Spielen auch die entscheidenden Tore. Jeweils mit 2:1-Erfolgen gegen den TSV Schongau (A-Klasse) und dem TSV Altenstadt (Kreisliga) startete der VfL ins Turnier. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Gegen Türk Gücü Schongau feierte der Kreisligaprimus im Anschluss einen 7:1 Erfolg. Zum Abschluss gab es mit dem 1:0 gegen den gastgebenden TSV Peiting (Kreisliga) und dem 4:3 gegen den TSV Hohenpeißenberg (Kreisklasse) noch zwei knappe Erfolge. Im anderen Vorrundenturnier in Utting, das die Gastgeber gewannen, qualifizierten sich aus dem Landkreis Landsberg auch der FC Penzing und die FT Jahn Landsberg für die Endrunde. Endrunde am 28. Dezember in Peiting Gruppe A: VfL Denklingen, SV Raisting, FT Jahn Landsberg, TSV Schongau Gruppe B: TSV Utting, TSV Altenstadt, TSV Peiting, FC Penzing

