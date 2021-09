Ab an den Stand

Rundenwettkampf startet

Es soll sportlich wieder in die Vollen gehen im Schützengau Landsberg. Nach langer Corona-Pause stehen die Rundenwettkämpfe in der Startphase. Der Nachwuchs hat bereits begonnen. In dieser Woche folgen nun die Punktrunde mit der Luftpistole und die Senioren aufgelegt. Das größte Feld der Luftgewehrschützen wird Anfang November eingreifen.

Ganz lässt Corona die Schützen aber nicht los. Einmal gilt für alle Paarungen die 3G-Regelung, zudem können die Begegnungen auch als Fernwettkämpfe ausgetragen werden. Die Anzahl der Teams hat sich mit der Luftpistole und bei den Jugendlichen verringert. Auch das dürfte eine Auswirkung der Pandemie sein. Wenig beeindrucken lassen sich die Senioren, die zahlenmäßig in alter Stärke antreten.

Ein Phänomen bleibt Scheuring bei der Punktrunde mit der Luftpistole. Zusammen mit ihren höherklassigen Teams in der 1. Bundesliga und Bayernliga stellen die Lechrainer sechs Aufgebote. Die dritte Garnitur ist immerhin noch in der Gauoberliga vertreten. Zudem bietet Scheuring bei der Nachwuchsrunde als einziger Verein drei Mannschaften auf. Da seit den letzten Begegnungen eine längere Zeit verstrichen ist und es wohl auch einige Veränderungen bei den Teams gegeben hat, sollte man sich nicht lang mit der Suche nach Favoriten aufhalten. Bei den Jugendlichen konnten in der Startphase vor allem zwei Scheuringer Vertretungen sowie der mehrfache Exmeister Emmenhausen und Adler Hurlach beeindrucken. (fü)

Luftpistole/Gauoberliga: Pflugdorf, Pürgen, Denklingen, Thaining, Ludenhausen, Scheuring III; Gauliga Nord: Walleshausen, Schwabhausen, Scheuring IV, Geltendorf, Erpfting, Emmenhausen II; Gauliga Süd: Penzing, Schwifting, Issing, FSG Landsberg, Emmenhausen, Asch; A-Nord: Weil, Großkitzighofen, Scheuring V, Schwabmühlhausen, Scheuring VI, Beuerbach A-Süd: Schwabhausen II, Großkitzighofen II, Ludenhausen II, Stoffen II, Lengenfeld, Thaining II B-Klasse: Schöffelding, Asch II, Penzing II, Pürgen II, Prittriching, Geltendorf II.

Senioren/Gauoberliga: Sportschützen LL, Scheuring, Penzing, Erpfting, Großkitzighofen, Seestall; Gauliga: Sportschützen LL II, Erpfting II, Reisch, Geltendorf, Pürgen II, Denklingen; A-Klasse: Ramsach I, Ramsach II, Großkitzighofen II, Seestall II, Scheuring II, Pürgen III; B-Klasse: Geltendorf II, Schöffelding, Geretshausen, Asch, Ramsach III, Ellighofen.