Gegen Neu-Ulm zählt für den X-Press nur ein Sieg Lokalsport

Am Samstag erwarten die Landsberger Footballer des Schlusslicht der Regionalliga. Ein wichtiger Spieler hat die X-Men allerdings verlassen.

Von Margit Messelhäuser

Als klarer Favorit gehen die Landsberger Footballer ins Heimspiel am Samstag. Zu Gast ist ab 17 Uhr nämlich das Schlusslicht der Regionalliga, die Neu-Ulm Spartans. Doch genau diese Spiele, in denen ein Pflichtsieg fällig ist, haben es in sich, warnt Landsbergs Trainer Jan Radewald. „Für Neu-Ulm ist es die letzte Chance, den Klassenerhalt noch zu schaffen“, macht Radewald deutlich – entsprechend engagiert und kämpferisch werden seiner Meinung nach die Gäste antreten.

Die Pause hat Vor- und Nachteile

Was seine Mannschaft betrifft, ist der X-Press-Coach ein bisschen hin- und hergerissen: Auf der einen Seite habe man während der zweiwöchigen Pause gut „an den Basics“ arbeiten können, auf der anderen war die Mannschaft zuvor eingespielt gewesen und „ich hoffe, dass wir das nicht verloren haben“. Denn dann könnte es auch gegen das Schlusslicht schwierig werden.

„Neu-Ulm ist sicher besser, als es dasteht“, ist Radewald überzeugt. Einige Niederlagen seien knapp gewesen und im Hinspiel hatten auch die Landsberger zunächst ihre Probleme, bis der sichere Erfolg dann eingefahren werden konnte. „Unterschätzen darf man die Mannschaft auf keinen Fall. Denn gerade im Football kann so was dann ganz schnell nach hinten losgehen.“

Mit der nötigen Konzentration sollte es aber zu weiteren Punkten für die Landsberger reichen. Der knappe Sieg in Würzburg vor der Pause jedenfalls hat der Mannschaft gutgetan nach den zwei Niederlagen zuvor. „Es hätte nicht mehr so eng werden dürfen“, blickt Trainer Jan Radewald zurück, doch „es ist viel wert, wenn man so ein Spiel dann doch noch gewinnt. Ich hoffe, die Jungs nehmen diesen Schwung jetzt mit in das Spiel gegen die Neu-Ulmer“.

Der Kader ist fast komplett

Abgesehen von zwei, drei Spielern, die sich in den Urlaub verabschiedet haben, steht ihm – fast – der komplette Kader zur Verfügung. Einen bitteren Abgang hat Radewald nämlich zu verkraften. Die Verletzung von Charles Jefferson hat sich nämlich als so langwierig erwiesen, dass er in dieser Punktrunde nicht mehr spielen kann – er hat bereits die Rückreise in die USA angetreten.

Wo die Ziele der Landsberger in dieser Saison liegen, da hält Radewald erst mal hinter dem Berg: „Wir haben noch ein Drittel der Saison vor uns und denken erst mal von Spiel zu Spiel.“ Eine Bilanz sei erst nach der Saison angebracht. Damit gilt die ganze Konzentration jetzt dem Gast aus Neu-Ulm.

