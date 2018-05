vor 22 Min.

Geißler schwimmt neue Jahresbestzeit Lokalsport

Die erfolgreichen Schwimmer des VfL Kaufering mit Trainer Hans Korndörfer in Innsbruck.

Über 50 Meter Freistil sorgt er in Innsbruck für eine Überraschung

Das 5. Internationale Schwimm-Meeting des Tiroler Wassersportvereins in Innsbruck war für den VfL Kaufering der erste Wettkampf 2018 im Freibad. Die 18 Starter holten 21 Medaillen und Moritz Geißler legte über 50 Meter Freistil eine besondere Zeit hin.

Die Kauferinger Starter setzten sich erfolgreich gegen ihre Konkurrenz aus 32 ausländischen Vereinen, die aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Tschechien, Russland und Italien angetreten waren, durch. Es gab neunmal Gold, siebenmal Silber und fünf Bronzemedaillen. Stark war einmal mehr die Leistung von Moritz Geißler (Jahrgang 2004), der nicht nur über 200 Meter Lagen (2:26,23 Min.), 50m und 100m Freistil (25,87 bzw. 58,13 Sek.) und 50m Schmetterling (28,94 Sek.) nicht zu schlagen war, sondern neben dem Sieg über 50 m Freistil in 25,87 Sekunden auch die Qualifikation für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin schaffte. Er schwamm über 50m Freistil in seinem Jahrgang eine neue Jahresbestzeit.

Jeweils Gold gab es auch für Lina Danzl (2008) über 200m Lagen (3:26,74 Min.), 100m Schmetterling (1:50,89 Min.), 100m und 200m Rücken (1:27,88 Min. bzw. 3:12,09 Min.). Lara Danzl (2004) siegte über 50m Brust (37,40 Sek.) und erreichte über 100m und 200m Brust jeweils den 3. Platz. Oliver Brüsselbach (2008) wurde jeweils Zweiter über 50m und 100m Brust (48,17 Sek. bzw. 1:43,05 Min.) und 200 m Rücken (3:19,07 Min.) sowie Dritter über 400m Freistil. Patrick Brüsselbach (2003) durchbrach über 100m Freistil die „Schallmauer“ von einer Minute und kam nach 59,93 Sek. ins Ziel. (lt)

