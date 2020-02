vor 21 Min.

Gelingt der Schritt aus dem Tabellenkeller?

Red Hocks Kaufering müssen zweimal ran. Der Spielplan sorgt aber für eine fragwürdige Konstellation

An diesem Wochenende können die Red Hocks Kaufering einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Es stehen nämlich gleich zwei Spiele an. Allerdings sind es keine leichten Aufgaben, wobei es diese für das Schlusslicht der 1. Bundesliga in dieser Saison sowieso nicht mehr geben wird. Am Samstag sind die Kauferinger ab 18 Uhr beim Tabellenvierten Holzbüttgen zu Gast, am Sonntag steht das Heimspiel gegen den Fünften Schriesheim an. Beginn ist um 16 Uhr im Kauferinger Sportzentrum.

Nach einem etwas holprigen Saisonstart hat sich Holzbüttgen gefangen und – erst vor Kurzem – die Kauferinger auch aus dem Pokal geworfen. Diese Partie war von zahlreichen Strafen geprägt, was schließlich auch einer der Gründe für die 5:10-Niederlage war. „Wir hatten sehr viele Powerplay-Situationen, konnten unsere Chancen jedoch nicht nutzen. Außerdem kam durch die vielen Strafen kein vernünftiger Spielrhythmus zustande“, so die Analyse von Coach Markus Heinzelmann. „Doch verglichen mit dem ersten Aufeinandertreffen in der Bundesliga, haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht.“ Kann man die Fehler aus dem Pokalspiel noch abstellen, ist am Samstag ein Sieg durchaus im Bereich des Möglichen.

Bereits 18 Stunden nach Abpfiff dieser Partie steht das nächste Bundesligaheimspiel auf dem Programm. Ab 16 Uhr gastiert der Aufsteiger TV Schriesheim im Kauferinger Sportzentrum. „Dass der Gegner quasi eine kürzere Anreise für unser Heimspiel hat als wir selbst, ist schon eine sehr merkwürdige Konstellation“, sieht Tobias Hutter die Ansetzung der Partie seitens des Verbands kritisch. „Wir müssen nach dem Spiel in Holzbüttgen noch sieben Stunden im Bus nach Hause fahren, dann können wir noch ein paar Stunden zu Hause schlafen, ehe wir uns schon zum Heimspiel treffen. Ich persönlich verstehe es nicht, warum man nicht entweder zwei Heim- oder zwei Auswärtsspiele an einem Doppelwochenende hat.“

Die Gäste, die am Samstag den MFBC Leipzig empfangen, spielen bislang eine sehr solide Saison, die ihnen aktuell den fünften Tabellenplatz einbringt. Und das, obwohl ihr Topscorer Alexander Burmeister die komplette Hinrunde verletzt ausgefallen ist.

Das Hinspiel verloren die Red Hocks mit 5:8, obwohl man zu Beginn des zweiten Drittels 4:1 vorne lag. Um am Sonntag als Sieger vom Feld zu gehen, wird es vor allem darauf ankommen, die Tempogegenstöße der Gäste zu unterbinden. „Schriesheim ist im Umschaltspiel die beste Mannschaft der Liga“, sagt Heinzelmann. Leichte Ballverluste müssten deshalb auf jeden Fall vermieden werden.

