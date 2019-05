vor 18 Min.

Geltendorf ist oben auf

Im Spitzenspiel der A-Klasse 1 war Geltendorf in den entscheidenden Momenten obenauf und gewann deswegen gegen Prittriching. Damit ist das Team vom Ammersee nun schärfster Verfolger von Landsberied. Am letzten Spieltag treffen die beiden Mannschaften aufeinander.

Im Spiel der Woche zeigt der SV Prittriching eine gute Leistung, verliert aber auch gegen Geltendorf und damit auch den Anschluss ans Spitzenduo.

Von Bernhard Munz

Der SV Prittriching (42 Punkte) kann im Moment einfach nicht gewinnen. Trotz einer ansprechenden Leistung musste sich die Mannschaft einem sehr kampfstarken Geltendorfer Team (46) mit 2:0 geschlagen geben. Alles deutet im Moment auf ein Endspiel am letzten Spieltag hin. Denn da trifft der TSV Geltendorf auf den derzeitigen Tabellenführer Landsberied (47).

Keine Tore in der ersten Halbzeit

Die Partie begann zerfahren mit vielen Zweikämpfen und genau so vielen Fehlpässen. Keine der beiden Mannschaften wollte sich einen Fehler erlauben. Und so fand das meiste Geschehen im Mittelfeld statt. Nur zwei nennenswerte Gelegenheiten ergaben sich deshalb in der ersten Halbzeit. In der 18. Minute vergab der Prittrichinger Markus Junge nach gutem Zuspiel von Tobias Müller etwas überhastet vor Geltendorfs Keeper Gregor Wetzel. Auf der anderen Seite landete eine Direktabnahme von Geltendorfs Constantin Rehfeuer genau in den Armen von SVP-Torwart Benjamin Stangl (33.). So wurden torlos die Seiten gewechselt.

Prittriching kämpft, Geltendorf trifft

Die Gäste aus Prittriching starteten engagiert in den zweiten Abschnitt, doch Geltendorf reagierte gut und machte die Tore. Nach einem schnellen Einwurf über die rechte Seite landete der Ball bei Kilian Deggendorfer, und der nagelte nach einer klasse Ballannahme die Kugel zum 1:0 in die Maschen (53.). Nur fünf Minuten später ein feiner Spielzug der Heimelf über drei Stationen, und der eingewechselte Florian Lachmayr markierte das 2:0. Prittriching zeigte sich unbeeindruckt und spielte weiter nach vorne.

Fehlentscheidung des Schiedsrichters

In der 65. Minute hätten die Mannschaft dafür eigentlich belohnt werden müssen. Doch die einzige Fehlentscheidung des ansonsten sehr guten Schiedsrichters Niklas Hampel verhinderte einen Elfmeter. Denn der wieder genesene SVP-Stürmer Dominik Metz wurde eindeutig im Strafraum von den Beinen geholt. Die Standards der Gäste waren danach zu harmlos, um Geltendorf ernsthaft in Gefahr zu bringen, und aus dem Spiel heraus kam einfach zu wenig. So hatte Florian Lachmayr in der 88. Minute sogar seinen zweiten Treffer auf dem Fuß, war aber letztlich zu eigensinnig. Es blieb es bei einem nicht unverdienten 2:0-Sieg für Geltendorf.

