Gibt es beim Spitzenspiel des HC Landsberg einen Rekord? Lokalsport

Michael "Drummy" Riedl hat wieder zum Klassentreffen beim HC Landsberg eingeladen. Am Sonntag hofft er im Spitzenspiel gegen Füssen auf eine Rekordkulisse.

Am Sonntag erwarten die Landsberg Riverkings zum Spitzenspiel der Bayernliga den EV Füssen. Dabei hat der frühere Stadionsprecher Michael „Drummy“ Riedl ein ehrgeiziges Ziel.

Von Margit Messelhäuser

Besser hätte es Initiator Michael Riedl gar nicht treffen können: Wenn am Sonntag wieder das Klassentreffen im Landsberger Eisstadion stattfindet, erwartet der HC Landsberg den Tabellenführer Füssen – und kann ihn mit einem Sieg sogar von Platz eins verdrängen. „Dieses Spiel hat wirklich alles, um zum Highlight der Saison zu werden“, freut sich Riedl auf Sonntag. Spielbeginn ist um 17 Uhr, aber schon ab 15 Uhr dürfte der eine oder andere Fan auf dem Christkindlmarkt in Landsberg zu sehen sein.

Die Fans können etwas gewinnen

Bereits zum vierten Mal findet dieses Klassentreffen statt – erstmals 2016, zehn Jahre zuvor war der damalige EV Landsberg in die Oberliga aufgestiegen. Jetzt, beim vierten Mal und diesem Spitzenspiel hat Riedl ein ehrgeiziges Ziel vor Augen: „Wir sollten es doch schaffen, dass bei der Zuschauerzahl des HC Landsberg zum ersten mal eine Zwei vorne steht.“ Und zwar mit drei Nullen dahinter: Erstmals soll die 2000er-Marke geknackt werden. Angesichts der Ausgangssituation gar nicht so unwahrscheinlich.

Auch wenn das Spiel der Höhepunkt sein wird, hat sich Riedl zusammen mit den Verantwortlichen des HC Landsberg wieder einiges einfallen lassen.

So werden sich nicht nur die Spieler des HCL und EVF gegenüberstehen, auch die Fans sollen um den Sieg „spielen“. Und zwar beim Puckschießen: Diesmal jedoch unter erschwerten Bedingungen, da im Tor eine Folie hängt, die den Keeper simuliert.

Schließlich gibt es für die Teilnehmer auch einen tollen Hauptpreis zu gewinnen: Cleverfit, der Premiumsponsor des HC Landsberg, spendiert einen Sechs-Monats-Studiogutschein mit allem Drum und Dran. Auch die U13-Mannschaft des HC Landsberg ist auf dem Eis: Sie läuft mit den Riverkings ein.

Alle Fans sollen einen Schal mitbringen

Michael Riedl freut sich auf das Spiel und hofft, dass auch die „alten Zeiten“ wieder aufleben. „Es geht einfach ums Eishockey in Landsberg. Egal ob früher EV Landsberg oder heute HC Landsberg.“ Deshalb fordert er alle Fans auf, im Schrank zu gucken, ob da nicht noch ein altes EVL-Trikot, -Schal oder -Käppi zu finden ist. Natürlich gehen auch alle aktuellen Riverkings-Accessoires: „Hauptsache das Stadion wird blau-weiß.“

Schließlich hat Füssen bereits angekündigt, mit mehreren Hundert Fans nach Landsberg zu kommen, und da gelte es gegenzuhalten. „Landsberg gegen Füssen, das war schon immer etwas Besonderes“, erinnert sich der frühere Stadionsprecher. „Nachdem der EVL endlich aus der Bayernliga aufgestiegen war, haben wir unser erstes Oberligaspiel in Füssen bestritten – und 4:0 gewonnen.“ Aus seiner Sicht gibt es deshalb eigentlich keinen Grund, diesem Spiel fernzubleiben.

Wichtig aber auch: Alle Zuschauer sollten einen Fan-Schal mitbringen, denn Riedl hat sich vor Spielbeginn eine besondere Choreografie überlegt. Wer keinen Fan-Schal hat, sollte sich vor der Spielervorstellung, die Riedl wieder übernimmt, einfach noch schnell am Fanstand des HCL einen besorgen. „Und dann soll das Stadion beben“, hofft Michael Riedl, der sich während des Spiels wieder unter die Fans in der Ostkurve mischen und Stimmung machen wird.

Kartenvorverkauf Am heutigen Freitag findet von 19 bis 20 Uhr ein Kartenvorkauf am Eisstadion statt. Am Sonntag öffnen die Kassenhäuschen ausnahmsweise bereits um 15.30 Uhr, da die Verantwortlichen der Riverkings mit entsprechendem Andrang rechnen.

