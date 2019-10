00:06 Uhr

Gleich wieder nach vorne blicken

Weder die Landsberger Damen noch die Herren können ihr Potenzial abrufen

Ein Spieltag zum Abhaken war es für die Landsberger Handballer: Sowohl die Damen als auch die Herren kassierten eine Niederlage.

Eine katastrophale erste Halbzeit kostete die Herren am Ende den Sieg in Waltenhofen. Zur Pause lagen die Landsberger bereits 9:20 hinten – da konnte Trainer Dirk Meier aufs Feld schicken, wen er wollte, einzig der Jüngste, Sebastian Ketterer, zeigte eine ansprechende Leistung. Doch in der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Landsberger ganz anders: Man zeigte Moral, hielt nun besser dagegen und holte immer mehr auf. Nun war man die bessere Mannschaft. Neuzugang Nils Seibel bekam in seinem ersten Spiel für Landsberg auch mehr Spielanteile, er war es auch, der dann auf 16:24 (46.) verkürzte.

Jetzt traf man auch vom Siebenmeterpunkt, da hatte man vorher einiges liegen gelassen. So war nach dem 21:25 (51.) durch Johannes Krauter die Partie wieder offen. Ganz ließ sich der Rückstand aber nicht mehr aufholen und Landsberg unterlag mit 26:29.

Etwas konsterniert war Trainer Dirk Meier nach dem Spiel: „Also so einen Unterschied zwischen zwei Halbzeiten habe ich noch selten gesehen. Aber die Jungs haben wirklich tolle Moral bewiesen und sich zurück gekämpft. Was da vorher los war, erschließt sich mir noch nicht.“

TSV: Erhard, Keller, Bräutigam (1), Giez (1), Krauter (5/3), Meier (6), Hierstetter Kaltstein, Schwarz (2), Seibel (2), Piepenburg (3), Ketterer (2), Uyar (4).

Andersrum entwickelte sich das Spiel der Landsberger Damen in Weßling: Nach einem guten Start und einer 4:0-Führung (5.) kam das Spiel etwas ins Stocken. Auch Weßling tat sich schwer gegen die gute Landsberger Abwehr. So blieben Tore Mangelware und es ging mit einer knappen 9:8-Führung für Landsberg in die Kabine.

Weßling hatte danach Anwurf und nützte dies zum schnellen Ausgleich. Landsberg konterte noch mal, aber dann setzten sich die Gastgeberinnen mit vier Toren in Folge auf 13:11 (43.) ab. Dabei profitierten sie von der steigenden Fehlerquote im Landsberger Spiel. Im Angriff lief wenig zusammen, da machte sich auch das Fehlen der zwei Rückraumwerferinnen Jana Ludwig und Manuela Friedrich bemerkbar. Man kämpfte bis zur letzten Sekunde, musste sich aber doch mit 15:18 einem gar nicht so überlegenen Gegner geschlagen geben. „Das war wirklich eine vermeidbare Niederlage“, sagte Trainer Ecki Herbert. „Das hätten wir heute schon lösen können. Aber vor allem in der zweiten Hälfte haben wir einfach zu viele einfache Fehler gemacht und nicht clever gespielt.“ (lt)

TSV: Stöcker, Marx, Hereth (1), Hierstetter (2/1), Karlinger, Bonfert (1), Pömsl (3/2), Enders, (3/2), Anders, Makella, Hahn, Kohlberg (2), Menius (3).

