Großes Turnier vor dem Saisonstart

Namhafte Vereine traten in Stoffen an. Sieben JFG-Teams in der Punktrunde

Stoffen Hoch her ging es auf der Anlage des FC Stoffen: Die JFG Lechrain hatte zum dritten Mal das internationale U15-Fußballturnier, den Eichler-Cup, ausgerichtet, ehe nun wieder die Punktrunde beginnt, in die die JFG sogar zwei Meisterteams schickt.

Der zweifache Titelverteidiger des Eichler-Cups, Sturm Graz, konnte dieses Mal nicht dabei sein – es musste also einen neuen Titelgewinner geben. Und darum bemühten sich auch in der dritten Auflage des Turniers die Nachwuchs-Kicker von namhaften Vereinen.

Unter anderem der FC Bayern München, der FC Augsburg, die Schanzer aus Ingolstadt oder der 1. FC Nürnberg schickten ihre Hoffnungsträger. Damit nicht genug, neben Teams aus Österreich und der Türkei schickte zur Freude der Organisatoren auch Luxemburg seine Nationalmannschaft.

So konnte das Turnier auf dem bestens präparierten Stoffener Sportgelände auf hohem Niveau stattfinden. Nicht nur das Wetter sorgte für perfekte Rahmenbedingungen, auch die zahlreichen Helfer hatten das Ihre dazu beigetragen, dass die Kicker absolute Höchstleistungen zeigen konnten.

Auf dem Platz, in dem in drei 5er-Gruppen gespielt wurden, qualifizierten sich acht Teams für die Viertelfinals. Darin setzten sich der FC Bayern, der FC Augsburg, Grashoppers Zürich und die türkische Mannschaft von FC Altinordu durch.

In den Halbfinalspielen agierten die Teams auf Augenhöhe, und mit jeweils knappen Ergebnissen (1:0 und 3:2) trafen sich die beiden bayerischen Mannschaften im Finale. Dort überraschte der Außenseiter von der Fuggerstadt die Münchner mit einem schnellen 2:0-Vorsprung. Aber das druckvolle Spiel der kleinen Bayern zahlte sich aus und am Ende gewann der FCB mit 3:2 – und erhielt den Eichler-Wanderpokal.

Die JFG Lechrain agierte sehr engagiert, schaffte aber nicht den Sprung in die Platzierungsspiele.

Großes Lob gab es am Ende von allen „Profivereinen“, die aufgrund der hervorragenden Platzverhältnisse, der tollen Organisation und Verpflegung sowie dem einmaligen Teilnehmerfeld bereits jetzt ihre Zusage für den nächsten Eichler-Cup gaben. Derartiges fänden sie in keinem Turnier vor, gab es von ihnen ein großes Lob für die JFG Lechrain.

Bereits am Wochenende starten die Jugendfußballer wieder in die Punktrunde, da gilt es für die JFG Lechrain abzuwarten, ob der große Erfolg von der Vorsaison wiederholt werden kann. Zum ersten Mal in der 11-jährigen Geschichte hat es die JFG geschafft, in einer Altersklasse zwei Meisterschaften zu feiern: Die U13-Kleinfeld (Gruppe) und die U13-9:9 (Kreisklasse) standen am Ende der Saison ganz oben, Letztere schaffte so den Aufstieg in die Kreisjugendliga).

Für die neuen Saison schickt die JFG Lechrain seit Langem wieder sieben Teams ins Rennen: Kleinfeld, Gruppe und Kreisjugendliga bei der U13, Gruppe und Kreisjugendliga bei der U15, U17 und U19 (beide Kreisklasse). (lt)

