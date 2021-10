Kantersieg für Hurlach

Obermeitingen im Pech

Einen 7:0-Kantersieg feiert der SV Hurlach in der Kreisklasse Augsburg gegen Langenneufnach. Nach zwei Niederlagen in Folge kehrt das Team von Trainer Marco La Spina damit in die Erfolgsspur zurück. Interessant dabei: Fünf verschiedene Schützen erzielten die sieben Treffer. In der Tabelle klettert der Aufsteiger damit auf den vierten Platz.

Der VfL KauferingII erledigte souverän seine Heimaufgabe in der A-Augsburg gegen Margertshausen. Nach der Pause machten die Kauferinger alles klar. In der Tabelle bleibt aber der Abstand auf die Topteams bestehen, da sich diese keine Ausrutscher leisteten.

Und Obermeitingen konnte den Kauferingern auch keine Schützenhilfe leisten: Gegen Großaitingen gab es eine knappe 1:2-Niederlage. Zwar gelang der Heimelf noch der Anschlusstreffer, der fiel aber zu spät, um dem Spitzenreiter vielleicht doch noch ein Bein stellen zu können. (lt)

Hurlach - Langenneufn. 7:0; 1:0 Dröge (2.), 2:0 Kamp (36.), 3:0 Böckle (40.), 4:0 Vögele (57.), 5:0 Böckle (62.), 6:0 Bacher (77.), 7:0 Dröge (80.)

Kaufering II - Margertshausen 4:0; 1:0 Pittrich (26./FE), 2:0 Ring (65.), 3:0 Lipski (70.), 4:0 Neuerburg (86.)

Obermeitingen - Großait. 1:2; 0:1 Hampp (14./FE), 0:2 Hampp (40.), 1:2 Keil (85.)