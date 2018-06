Gut anzusehen

vor 24 Min.

Auch wenn Andreas Fülla am Boden liegt (links von ihm Philipp Siegwart): Der Ball ist drin. Mit 1:0 gewann der TSV den Test gegen Schwabmünchen.

Im Testspiel setzt sich der TSV Landsberg gegen Schwabmünchen durch

Es macht wieder richtig Spaß, dem TSV Landsberg zuzuschauen. Nicht nur, weil die Landesliga-Fußballer in in der Vorbereitung bislang sehr erfolgreich sind, auch, weil die Mannschaft von Spielertrainer Muriz Salemovic erfrischenden, angriffslustigen Fußball zeigt.

Und das wurde auch gegen Schwabmünchen belohnt. Nach dem beachtlichen 1:1 gegen den Regionalligisten Illertissen gab es für die Landsberger gegen den Bayernligisten einen verdienten 1:0-Sieg.

In der vergangenen Saison gehörte der Nachbar zu den Angstgegnern der Landsberger: Nach der 0:5-Pleite im Pokal gab es in den Punktspielen weitere Niederlagen – 0:4 und 0:3. Dafür haben sich die TSVler nun revanchiert. Kurz vor der Pause gelang Andreas „Charly“ Fülla der Führungstreffer (38.). In der zweiten Halbzeit war die Partie ausgeglichen, doch die besseren Chancen hatten zunächst die Landsberger – ein weiterer Treffer kurz nach Wiederanpfiff wurde wegen Abseits nicht gegeben.

Mitte der zweiten Hälfte wurde Schwabmünchen gefährlicher, hatte einige gute Chancen zum Ausgleich, aber Leon Veliu im Tor der Gastgeber zeigte tolle Paraden und rettete so den knappen Vorsprung.

Nach dieser Drangphase der Gäste drückte wieder Landsberg, aber es blieb am Ende beim knappen Sieg der Gastgeber, der aber durchaus verdient war.

Am Wochenende steht für Salemovic und sein Team das erste Pflichtspiel an: Laut BFV findet das Pokalspiel beim TuS Geretsried am Sonntag um 15 Uhr statt. (mm)

