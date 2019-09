00:04 Uhr

Gute Leistung nach hartem Trainingslager

Damen der Lechrain Volleys überzeugen. Herren schaffen es beim Testturnier ins Finale

Die Volleyballerinnen mehrerer Vereine im Landkreis haben sich, wie berichtet, zur Sportgemeinschaft Lechrain Volleys zusammengetan, bleiben aber in ihren Stammvereinen Mitglied. Die erste Damenmannschaft war nun erstmals in Pflichtspielen gefordert. Vor der ersten Partie im Landespokal, den sie mit Platz vier abschlossen, mussten die Damen aus dem Landkreis bei den irritierten Schiedsrichtern erst einmal Aufklärungsarbeit leisten. „Aber da steht FC Penzing auf den Trikots“, wunderten die sich. Weil sich die Sportgemeinschaft nicht auf einmal neue Trikots für sechs Erwachsenen- und sieben Nachwuchsteams leisten kann, laufen die Sportler noch in den alten Trikots auf.

Der Landespokal A wurde in zwei Dreiergruppen mit anschließender K.O.-Runde ausgetragen. Die Lechrainerinnen starteten gegen Ligakonkurrent TSV Turnerbund München 3. Schnell entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem beide Mannschaften eine gute Abwehrleistung zeigten. Den ersten Durchgang entschieden die Münchnerinnen für sich (22:25). Den zweiten Satz gewannen die Lechrain Volleys (25:21). Den anschließenden Tiebreak holte sich München denkbar knapp mit 15:13. Auch die zweite Partie gegen den TSV München Ost (Landesliga Südost) verlief eng, keines der Teams konnte sich merklich absetzen. Beide Sätze endeten identisch mit dem besseren Ende für die Lechrain Volleys (28:26), was Platz zwei in der Gruppe und damit die Qualifikation fürs Halbfinale bedeutete. Im Halbfinale gegen den zweiten Ligakonkurrenten, Eichenauer SV, ließen die Kräfte deutlich nach. Seit Donnerstag befand sich das Team im Trainingslager und hatte einige kräftezehrende Einheiten hinter sich. Die Damen kassierten eine deutliche Niederlage (14:25, 8:25). Um ermüdungsbedingte Verletzungen zu vermeiden, wurde auf das Spiel um Platz drei verzichtet. Trainer Martin Wagner war danach zufrieden mit der Leistung: „Ich bin positiv überrascht. Die Spielerinnen haben gerade im ersten Spiel eine tolle Leistung gezeigt. Darauf können wir aufbauen.“

Auch die Herren der Lechrain Volleys bestritten ein Vorbereitungsturnier. Sie nahmen erfolgreich in Aichach teil. Die Herren 1 musste sich erst im Finale geschlagen geben. Auf dem Weg dorthin besiegten sie im Viertelfinale die Herren 2 der Lechrain Volleys. Diese erkämpfte sich Rang sieben. (lt)

