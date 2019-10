Gute Nachrichten

00:02 Uhr

HCL kann Sven Gäbelein einsetzen

Am Freitagabend konnten die Landsberg Riverkings ganz gemütlich beobachten, wie die Konkurrenz in die neue Punktrunde gestartet ist – hatten Trainer Fabio Carciola und sein Team doch bereits am Donnerstag mit dem Spiel gegen Erding die Saison offiziell eröffnet. Mit dem knappen aber hoch verdienten 3:2-Erfolg war dieser Start optimal gelungen. Am Sonntag stehen dann beim zweiten Spieltag alle Teams auf dem Eis und für die Riverkings geht es nach Grafing zum EHC Klostersee.

Und zwar – aller Voraussicht nach – mit Sven Gäbelein. Er hatte in den letzten Sekunden einen bösen Check abbekommen und war stark humpelnd vom Eis gegangen. „Nach dem Spiel war es aber schon wieder besser“, sagt HCL-Trainer Fabio Carciola. „Bislang habe ich noch keine Nachricht bekommen, dass er ausfällt“, sagte er gestern. Sicher fehlen wird allerdings Thomas Fischer, der nach seiner 5-plus-Spieldauer-Strafe automatisch für ein Spiel gesperrt ist.

In Klostersee ist es Carciola vor allem wichtig, „dass wir von der Strafbank wegbleiben“. Die Gastgeber kennt er als sehr aggressives Team, das von der ersten Sekunde an kämpft. Mit ähnlich vielen Strafen wie am Donnerstag, inklusive der großen Strafe für Thomas Fischer waren es 39 Minuten, würde es in Grafing ganz schwer. Wieder mit an Bord sein werden auch die Youngsters Felix Knopf, Jonas Schwarzfischer und Marius von Friderici. Gegen Erding hatten sie im ersten Drittel regelmäßig ihre Wechsel. Das, verspricht Carciola, soll auch gegen Klostersee so sein. „Sie werden ihre Zeiten wieder bekommen“, verspricht der HC-Trainer. (mm)

