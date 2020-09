13:58 Uhr

HC Landsberg: Der Start in die Eishockey-Oberliga ist auf November verschoben

Der Eishockey-Oberligist HC Landsberg muss umplanen: Der Verband hat den Saisonstart auf 6. November verschoben. Die Testspiele haben die Riverkings vorerst abgesagt.

Eigentlich wollte der Eishockey-Oberligist HC Landsberg am Freitag ein Testspiel gegen Ulm (Bayernliga) austragen, doch dieses Spiel fällt aus. Am Donnerstag hat der Deutsche Eishockey-Bund in einer Videokonferenz mit den Vertretern der Oberliga beschlossen, den Saisonstart auf den 6. November zu verschieben. Der DEB will den Vereinen aufgrund der coronabedingten Gegebenheiten mehr Zeit zur Vorbereitung der Spielzeit gewähren, heißt es auf der Homepage des Verbands. (mm)

