HC Landsberg: Die Reaktion ist richtig

Plus Das Präsidium des HC Landsberg reagiert auf die Niederlagenserie und verpflichtet einen neuen Spieler. Eine wichtige und richtige Entscheidung, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser

Es gibt so eine Redensart, dass für einen Aufsteiger, egal in welcher Sportart, immer das zweite Jahr das schwerste ist. Auf den HC Landsberg trifft diese nicht zu: Die Riverkings erleben schon in ihrem ersten Jahr in der Eishockey-Oberliga eine ganz schwere Zeit. Nach elf Spielen gab es bislang erst einen Sieg und zehn – zum Teil sehr heftige – Niederlagen.

Wegen Corona fehlt die Unterstützung der Fans

Dabei fehlt den Landsbergern sicher aufgrund der Corona-Pandemie die Unterstützung der Zuschauer. Gerade im Aufstiegsjahr kommen erfahrungsgemäß die Fans in Scharen ins Stadion. In dieser besonderen Saison fehlt dieser Rückhalt. Gleichzeitig ist es für die Fans auch schwierig, sich ein Bild von der Mannschaft zu machen – am Ende bleiben nur die hohen Niederlagen im Gedächtnis. Und da läuft der Verein Gefahr, seinen vorhandenen Kredit bei den Zuschauern zu verspielen.

Der HCL-Vorstand setzt ein Zeichen

Dass man nun mit Verteidiger Mathias Jeske einen erfahrenen Spieler verpflichtet hat, ist die richtige Reaktion des Vereins auf den bisherigen Saisonverlauf. Nach außen zeigt man, dass nicht nur die Durchhalteparole ausgegeben, sondern auf die Misere reagiert wird. Und intern bekommt die Mannschaft das Zeichen, dass man Wege sucht, sie in diesem schweren Lehrjahr zu unterstützen.

Auf dem neuen Mann lastet viel Verantwortung, denn alleine wird er auch kein Spiel entscheiden können, aber man darf darauf hoffen, dass nun ein Ruck durchs Team geht, der dringend nötig ist.

