HC Landsberg: Die Trikots der Spieler werden wieder versteigert

Fans des HC Landsberg können sich wieder ein Original-Trikot ihres Lieblingsspielers sichern. Am 29. März findet die traditionelle Versteigerung statt. Im Bild: Mika Reuter.

Eishockeyfans aufgepasst: Wer sich das Original-Trikot seines Lieblingsspielers vom HC Landsberg sichern will, sollte sich diesen Termin vormerken.

Es ist eine schöne Tradition: Die Saison endet beim Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg nicht mit dem letzten Spiel, sondern mit dem großen Abschlussfest. Am Freitag, 29. März, ist es wieder so weit: Ab 20 Uhr sind die Fans in die Sportzentrums-Gaststätte eingeladen, dann soll gemeinsam gefeiert werden und natürlich können dabei auch die Trikots ersteigert werden.

Dabei darf man sich auf eine unterhaltsame Moderation freuen, denn Verteidiger Sven Curmann wird die Versteigerung durchführen. (lt)

