HSB will nachlegen

Ein Eventtag im Sportzentrum

Der morgige Samstag steht im Landsberger Sportzentrum ganz im Zeichen des Basketballs. Die DJK veranstaltet einen Eventtag, an dem vier Teams des Vereins ihre Heimspiele austragen werden und kein Eintritt verlangt wird. Höhepunkt dabei ist das Spiel der Ersten Herrenmannschaft in der Bayernliga gegen Helenen München 2. Die Landsberger wollen nach dem Heimsieg gegen Kaufbeuren nachlegen und sich Luft im Abstiegskampf verschaffen. Die Chance dazu ist durchaus gegeben.

München hat nämlich bislang nur eines seiner acht Ligaspiele gewonnen. Landsberg immerhin zwei. Zugute kommen könnte den Gastgebern, dass die Regionalliga-Mannschaft der Helenen am Samstag in Ansbach antreten muss. Das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass viele gute Spieler in der Reserve aushelfen werden.

Mannschaftsbetreuer Horst Geiger ist zuversichtlich, dass die Heimerer Schulen Baskets gewinnen werden. „Sie sind, wie wir auch, bei einem Vorbereitungsturnier in Freising angetreten. Die Spielweise, die sie dort in der Offensive und Defensive gezeigt haben, liegt uns.“ Über den Gegner weiß Geiger noch nicht so viel, obwohl die Reserve der Helenen bereits vergangene Saison in der Bayernliga spielte. „In München gibt es mehrere gute Vereine. Deswegen gibt es auch viel mehr Wechsel als bei uns und es ist schwieriger, eine Aussage über die Mannschaft zu treffen.“ Der Blick in die Statistik zeige aber, dass München keinen überdurchschnittlich guten Drei-Punkte-Werfer in seinen Reihen hat, so der Teambetreuer. HSB stehen wieder alle Spieler zur Verfügung.

Beginnen sollte der Eventtag eigentlich schon um 10 Uhr mit der Partie der weiblichen U16. Deren Begegnung gegen Buchhof wurde allerdings abgesagt. Deswegen wird die männliche U18 das erste Spiel des Tages ab 12 Uhr gegen Fürstenfeldbruck bestreiten. Ab 14 Uhr kämpfen dann die Damen gegen Schwabing um Punkte in der Bezirksliga. Die zweite Herrenmannschaft tritt dann im Spitzenspiel der Bezirksliga gegen Hechendorf an. Beide Mannschaften haben in dieser Saison jeweils erst eine Niederlage kassiert. Tip-off ist um 16 Uhr. Den Abschluss bildet dann das Bayernligateam ab 19.30 Uhr. „Wir hatten an den vorherigen Gesamtspiel- beziehungsweise Eventtagen viele Zuschauer, sodass die Halle von früh bis spät gut besucht und es sehr stimmungsvoll war“, so Saskia Siegwart von der DJK. Sie hofft, dass es wieder so sein wird. (chmü)

