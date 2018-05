vor 50 Min.

Hält die Serie des X-Press? Lokalsport

Die Footballer vom Landsberg X-Press sind am Samstag in Fürstenfeldbruck im Einsatz.

Nach drei Siegen in Folge wird es für die Landsberger Footballer heute schwer. Sie müssen zum Derby gegen einen Zweitligaabsteiger.

Drei Spiele, drei Siege: Bislang ist die Saison für die Footballer des Landsberg X-Press perfekt verlaufen. Allerdings steht der Mannschaft von Cheftrainer Jan Radewald am heutigen Samstag das bislang vielleicht schwerste Spiel bevor: Die X-Men sind bei den Razorbacks in Fürstenfeldbruck zu Gast, Beginn ist um 15 Uhr.

Während die Landsberger bereits drei Punktspiele in der Regionaliga absolviert haben, mussten die Gastgeber erst zwei Mal antreten. Beide Spiele – gegen Neu Ulm und in Burghausen – haben die Brucker gewonnen. Nach dem deutlichen 31:0 gegen Neu Ulm war es in Burghausen allerdings knapper: „Nur“ mit 14:10 holten sich die Razorbacks dort die Zähler. „Ich glaube, Fürstenfeldbruck hat sich da selbst ein bisschen ins Knie geschossen“, kommentiert Landsbergs Trainer Jan Radewald den Sieg in den letzten Minuten für die Brucker. „Aber wenn eine Mannschaft auch solche Spiele gewinnt, spricht das für sie“ – Radewald überlässt den Gastgebern gerne die Favoritenrolle.

Für den Sieg gab es eine Belohnung

Mit einer sehr guten Defense und einem körperbetonten Offense-Spiel rechnet Radewald am heutigen Samstag. Vor allem an die robuste Gangart werde sich sein Team gewöhnen müssen. Zudem verfügen die Brucker als Absteiger aus der 2. Bundesliga über viel Erfahrung, denn trotz der Rückkehr in die Regionalliga gab es kaum personellen Aderlass.

Jan Radewald selbst hatte seiner Mannschaft am Feiertag erst mal frei gegeben – als Belohnung für den Sieg gegen Würzburg. Dafür wurde am Donnerstag etwas länger trainiert, denn die Erfolgsserie wollen die Landsberger natürlich auch an diesem Wochenende weiter ausbauen. (mm)

Themen Folgen