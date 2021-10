Handball

vor 35 Min.

Der TSV Landsberg lädt zu einem langen Handball-Tag ein

Plus Handball satt bietet der TSV Landsberg am Samstag. Sowohl für die Herren als auch die Damen stehen die ersten Heimspiele in der neuen Bezirksoberligasaison an.

Fünf Mannschaften der Landsberger Handballer treten am Samstag ab 9 Uhr in der Isidor Hipper-Halle zu sechs Spielen an – ihren Saisonstart feiern dabei die Herren in der Bezirksoberliga.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen