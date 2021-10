Die Damen des TSV Landsberg machen den Anfang

Plus Nach 18 Monaten Pause starten die Landsberger Handballer in die neue Saison. Bei den TSV-Damen hat sich viel getan.

18 Monate Spielpause hat die Corona-Pandemie den Landsberger Handballerinnen und Handballern aufgezwungen. Umso größer ist die Freude, dass es jetzt wieder losgeht. Da trübt der aktuelle Inzidenzwert über 35 die Euphorie wenig. Es gilt halt die 3G-Regel, für die Fans gilt Maskenpflicht in der Halle.