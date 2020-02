Handball: Die Landsberger Herren machen in der Tabelle Boden gut

Plus Zum ersten Mal in dieser Saison gelingen den Handballern des TSV-Mannschaft zwei Siege in Folge. Die Abstiegssorgen ist man trotzdem noch nicht los. Bei den Handball-Damen läuft es nicht nach Wunsch.

Ist bei den Landsberger Handballern der Knoten geplatzt? Zum ersten Mal in dieser Saison gelang den Herren der zweite Sieg in Folge. Die Abstiegssorgen ist man damit noch nicht los, aber jetzt hat das Team von Trainer Dirk Meier wieder Anschluss ans Mittelfeld der Bezirksoberliga.

Gegen den oberen Tabellennachbarn TV Waltenhofen zeigten die Landsberger, wozu sie tatsächlich in der Lage sind. Mit 27:17 feierte man einen ebenso deutlichen wie verdienten Sieg. Dabei überzeugten die Gastgeber vor allem in der ersten Halbzeit. Gerade mal 30 Sekunden waren gespielt, da erzielte Fynn Meier das erste Tor. Die Gäste hielten dagegen, und es entwickelte sich ein schnelles Spiel. Dabei überzeugten die Gastgeber im Angriff mit präzisem Spiel und überlegten Würfen. In der Abwehr stand man stabil und provozierte beim Gegner immer wieder Ballverluste. Hinzu kam ein souveräner Torhüter Dominik Keller. So war die 8:1-Führung nach acht Minuten hoch verdient.

Die Konzentration lässt etwas nach

Auch nach einer Auszeit der Gäste dominierten die Landsberger (11:2/15.). Dabei zeigte sich der Rückraum als sehr effektiv. Hinten ließ man wenig zu, und wenn die Gäste zum Abschluss kamen, brachte sie Keeper Keller mit tollen Reaktionen zur Verzweiflung. Bis zur Pause baute Landsberg seinen Vorsprung auf 19:6 aus.

Es war klar, dass Waltenhofen noch mal alles geben würde – jetzt musste man weiter die Konzentration hochhalten. Tatsächlich legten die Gastgeber noch mal zum 23:8 in der 40. Minute nach. Dann wurde man etwas nachlässig, und so schmolz der Vorsprung etwas (26:15/54.), aber man hatte die Partie im Griff und feierte am Schluss das hoch verdiente 27:17.

Der Trainer ist sehr zufrieden

Insgesamt sehr zufrieden war dann auch Trainer Dirk Meier: „Das war schon eine ganz ordentliche Leistung. Klar war die zweite Hälfte nicht mehr so stark, aber vor allem vor der Pause haben wir umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Ein schöner, wichtiger Erfolg, der mehr Sicherheit geben kann. Aber auch nur ein Schritt in die richtige Richtung.“ Die Landsberger sind an der SG Biessenhofen wieder vorbeigezogen und belegen nun Platz zehn in der Bezirksoberliga. Zu Gilching auf Rang sieben hat man den Rückstand auf sechs Punkte verringert und acht Spiele stehen noch aus.

TSV: Leif Erhard, Dominik Keller, Christoph Stöcker (2), Tobias Giez, Christian Eisen, Markus Bräutigam, Johannes Krauter (9/4), Fynn Meier (8/3), Moritz Hierstetter (4), Lukas Spieß (1), Max Kaltstein (2), Sebastian Ketterer, Alexander Schwarz (1), Nils Seibel (2), Gatto Piepenburg

Damen Nicht so gut lief es für die Handball-Damen: Trotz guter Leistung unterlagen sie dem SC Weßling mit 20:23. Am Schluss waren es die berühmten Kleinigkeiten, die dem Tabellenzweiten der Bezirksoberliga die Punkte einbrachten.

Dank einer aufmerksamen Abwehr unterbrach man immer wieder den gegnerischen Spielfluss. Und wenn Weßling doch zum Wurf kam, stand die sichere Nadja Marx im Tor. Im Angriff spielte man beweglich, ging auf Lücke oder spielte die zweite Welle mit Zug zum Tor. Eine klare 5:1-Führung war der Lohn (8.). Schon früh nahm Gästetrainer Pecsenye eine Auszeit, danach wurde Weßling seiner Favoritenrolle eher gerecht. Aber die Landsberger Abwehr war weiter eine Macht, und vorne gelang Julia Hahn fast alles: Von neun Würfen verwandelte sie acht – eine Traumquote.

Zwei Mal noch ausgeglichen

Doch zum Ende der ersten Hälfte hatte Weßling den Landsberger Angriff besser im Griff, und in der 23. Minute fiel der Ausgleich. Zur Pause lagen die Gäste mit 12:9 in Führung – das Spiel schien den erwarteten Verlauf zu nehmen. Doch Annemarie Scheld und wieder Julia Hahn glichen auf 12:12 aus. Nun nutzten die Gäste eine Überzahl, um wieder drei Tore vorzulegen. Abermals kam Landsberg zurück (19:19) – wichtig waren die überlegten Würfe von Janina Pömsl. Doch in der Schlussphase waren die Gäste den Tick besser und siegten knapp. (lt)

TSV: Veronika Stöcker, Nadja Marx, Annkatrin Enders (2), Barbara Bonfert, Franziska Kemeny, Eilane Abe, Janina Pömsl (4), Jana Ludwig, Julia Hahn (8), Julia Anders, Annemarie Scheld (4/1), Sandra Kohlberg, Jessica Menius (2).